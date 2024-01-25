Ракурсhttps://racurs.ua/
Я долго добивался, чтобы туда прилетело - на Харьковщине поймали хакера-наводчика
Я долго добивался, чтобы туда прилетело — на Харьковщине поймали хакера-наводчикаhttps://racurs.ua/n191708-ya-dolgo-dobivalsya-chtoby-tuda-priletelo-na-harkovschine-poymali-hakera-navodchika.htmlРакурс
СБУ затримала людину, яка наводила російські ракети на Харків, навідника оперативно «вичислили» співробітники СБУ в Харківській області.
.
Ним виявився достатньо освічений хакер, який, крім того, готував кібератаки на урядові сайти України.
Місцевого спеціаліста у сфері ІТ російська ФСБ завербувала через спеціалізований Телеграм хакерських спільнот. За його наведенням рашисти здійснили два ракетних удари по Харкову, зокрема, по лікарні.
Затриманий — учасник російської хакерської групи «народна сyberармія рф», яка керується ФСБ. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...