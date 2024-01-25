Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Я долго добивался, чтобы туда прилетело - на Харьковщине поймали хакера-наводчика

Я долго добивался, чтобы туда прилетело — на Харьковщине поймали хакера-наводчика

25 янв 2024, 12:57
999

СБУ затримала людину, яка наводила російські ракети на Харків, навідника оперативно «вичислили» співробітники СБУ в Харківській області.


.

Ним виявився достатньо освічений хакер, який, крім того, готував кібератаки на урядові сайти України.

Місцевого спеціаліста у сфері ІТ російська ФСБ завербувала через спеціалізований Телеграм хакерських спільнот. За його наведенням рашисти здійснили два ракетних удари по Харкову, зокрема, по лікарні.

Затриманий — учасник російської хакерської групи «народна сyberармія рф», яка керується ФСБ. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров