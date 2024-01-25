Я довго добивався, щоб туди прилетіло - на Харківщині зловили хакера-навідника рф

https://racurs.ua/ua/n191708-ya-dovgo-dobyvavsya-schob-tudy-pryletilo-na-harkivschyni-zlovyly-hakera-navidnyka-rf.html

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СБУ затримала людину, яка наводила російські ракети на Харків, навідника оперативно «вичислили» співробітники СБУ в Харківській області.

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Ним виявився достатньо освічений хакер, який, крім того, готував кібератаки на урядові сайти України.

Місцевого спеціаліста у сфері ІТ російська ФСБ завербувала через спеціалізований Телеграм хакерських спільнот. За його наведенням рашисти здійснили два ракетних удари по Харкову, зокрема, по лікарні.

Затриманий — учасник російської хакерської групи «народна сyberармія рф», яка керується ФСБ. Йому загрожує до 12 років тюрми.