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Ракурс
Я довго добивався, щоб туди прилетіло - на Харківщині зловили хакера-навідника рф

Я довго добивався, щоб туди прилетіло — На Харківщині зловили хакера-навідника рф

25 січ 2024, 12:57
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СБУ затримала людину, яка наводила російські ракети на Харків, навідника оперативно «вичислили» співробітники СБУ в Харківській області.


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Ним виявився достатньо освічений хакер, який, крім того, готував кібератаки на урядові сайти України.

Місцевого спеціаліста у сфері ІТ російська ФСБ завербувала через спеціалізований Телеграм хакерських спільнот. За його наведенням рашисти здійснили два ракетних удари по Харкову, зокрема, по лікарні.

Затриманий — учасник російської хакерської групи «народна сyberармія рф», яка керується ФСБ. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Джерело: Ракурс


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