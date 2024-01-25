россия закупила чипов из США и ЕС на сумму более 1 млрд дол. Фото:

https://racurs.ua/n191729-rossiya-zakupila-chipov-iz-ssha-i-es-na-summu-bolee-1-mlrd-dol-bloomberg.html

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російська федерація у 2023 році імпортувала чіпи з США та Європи на суму понад 1 млрд дол.

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Понад половина імпортованих до рф напівпровідників та інтегральних схем за перші дев’ять місяців 2023 року була виготовлена американськими та європейськими компаніями. Країна-агресор закупила чіпи виробництва Intel Corp, Advanced Micro Devices, Analog Devices Inc, Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на засекречені дані російської митної служби.

За інформацією медіа, немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології до рф, звідки їх відправили й коли було вироблено товари.

Вищевказані компанії натомість наголосили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у росії після повномасштабного вторгнення й впровадили процеси для контролю за дотриманням санкцій. Ці корпорації вже працюють над протидією незаконному витоку товарів, зокрема спільно з відповідними органами.

Зазначається, що ця торгівля підкреслює труднощі, з якими стикаються Сполучені Штати та ЄС і Європейський союз під час припинення поставок високих технологій для рф внаслідок вже запроваджених санкцій.

Також Bloomberg пише, що переважна більшість західних технологій потрапляє до країни-агресора шляхом реекспорту з третіх країн, включно з Китаєм, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Американські та європейські посадовці вже працюють над тим, щоб заблокувати ці маршрути.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну й до грудня 2022 року окупантам продали мільйон чіпів нідерландського виробництва.

Джерело: Bloomberg