рф в обхід санкцій закуповує мільйони чіпів. Фото:

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Країна-агресор рф закуповує мікрочіпи у виробників з Нідерландів.

Торгівля з москвою триває попри запроваджені проти росії санкції. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну й до грудня 2022 року окупантам продали мільйон чіпів нідерландського виробництва. Про це свідчать результати журналістського розслідування, проведеного виданням NOS.

Попри жорсткі санкції, мікрочіпи нідерландських компаній все одно потрапляють до росії. Йдеться про мільйони штук з початку вторгнення в Україну по грудень включно, — зазначають розслідувачі.

Журналісти вивчили торгові дані і конфіденційні документи й поспілкувавшись з представниками задіяних в цих угодах компаній. Таким чином вони з’ясували, як мікросхеми опиняються в росії.

Виявилося, що незаконна схема реалізується через невелику групу компаній з Китаю. Саме китайці закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в росію. Наголошується, що експорт не знищився попри посилення західних санкцій проти росії.

За інформацією NOS, москва закуповує мікросхеми NXP і Nexperia — двох основних голландських виробників. Зокрема, чіпи виробництва NXP нещодавно були виявлені на полі бою в Україні.

Зазначається, що представники компаній-виробників не розуміють, що коїться. Переконують, що ретельно перевіряють своїх клієнтів.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що росія продовжує купувати мікрочіпи з підтримкою ГЛОНАСС завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Мікросхеми для російських ракет виготовляють компанії з США, Швейцарії і Канади.

Джерело: NOS