Российский аэродром «Энгельс-2». Фото: Андрей Цаплиенко в Telegram

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Ракурс

Російський військовий аеродром «Енгельс-2» показали на супутникових знімках.

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З цієї авіабази злітають літаки далекої стратегічної авіації, які завдають ракетних ударів по Україні. Станом на 23 січня на аеродромі знаходилось: шість бомбардувальників Ту-95мс, два надзвукових стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 та один військово-транспортний літак Іл-76/78. Про це український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Також на супутникових фото можна побачити арсенал ракетної зброї.

Авіабаза «Енгельс-2» є пунктом постійної дислокації 121-го та 184-го важких бомбардувальних авіаполків, які беруть участь в ракетних ударах по Україні. Обидва входять до складу 22-ої авіаційної дивізії.

Від території, контрольованої законною владою України, до кордонів Саратівської області приблизно 500 км, а до аеродрому під містом Енгельс більш як 600 км.

Нагадаємо, 10 січня два безпілотники атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, з якого злітають ракетоносці для ударів по Україні.

Раніше на цій авіабазі російські військові намалювати силуети літаків стратегічної авіації Ту-95 МС — ці малюнки повинні були відігравати роль хибних цілей.