В США провели первую в мире казнь заключенного путем вдыхания азота

https://racurs.ua/n191755-v-ssha-proveli-pervuu-v-mire-kazn-zakluchennogo-putem-vdyhaniya-azota.html

Ракурс

25 січня у штабі Алабама в США провели першу у світі страту ув’язненого шляхом вдихання азоту.

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Покарання присудили 58-річному Кеннету Сміту, якого засудили за замовне вбивство жінки у 1988 році. До цього його вже намагалися стратити за допомогою смертельної ін'єкції, однак протягом декількох годин йому так і не змогли вставити голку у вену.

В Алабамі вважають, що використання азоту є «найбільш безболісним та гуманним методом страти, відомим людству».

Водночас Європейський Союз засудив застосування подібного виду смертної карти проти ув’язнених.

У заяві речника ЄС йдеться, що страта здійснювалася шляхом примусу засудженого дихати чистим азотом, що призводить до азотної гіпоксії. На думку провідних експертів, цей метод є «особливо жорстоким і незвичайним покаранням».

Страта Сміта тривала 22 хвилини, протягом яких чоловік був у свідомості. Декілька хвилин він рухався на кріслі, потім важко дихав.

Сьогодні ввечері Алабама змушує людство зробити крок назад. Я йду з любов’ю, миром і світлом, — сказав Сміт перед смертю.

Раніше різні правозахисні організації назвали азотну гіпоксію нелюдським способом страти. Причина полягає як мінімум у тому, що ця процедура ніколи не застосовувалася на людях, тому не можна виключати, що засуджений на смерть пройде через жорстокі тортури.

Експерти ООН також не бачать доказів, що застосування азоту не викликає болю. При цьому влада штату Алабама стверджує, що страта була гуманною.

2022 року Сміта вже намагалися стратити, проте тоді лікарі за кілька годин не змогли знайти у нього вену, щоб вколоти смертельну ін'єкцію. Після цього владі довелося шукати інший метод.

Згідно з вироком суду, 18 березня 1988 року Кеннет Юджин Сміт убив дружину пастора, отримавши за цю винагороду в тисячу доларів.

За версією слідства, пастор мав роман з іншою жінкою, тому він замовив вбивство своєї дружини. Через тиждень після злочину сам пастор наклав на себе руки, а Сміт опинився в руках співробітників поліції.