Ракурсhttps://racurs.ua/
Границу с Украиной россия решила укрепить пограничниками ФСБ
Границу с Украиной россия решила укрепить пограничниками ФСБhttps://racurs.ua/n191759-granicu-s-ukrainoy-rossiya-reshila-ukrepit-pogranichnikami-fsb.htmlРакурс
Межу з Україною москва вирішила укріпити прикордонниками ФСБ рф.
.
Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, — інформує ГУР МО України.
Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.
У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчира, йдеться про формування списків для відправлення на російсько-український кордон «на постоянку».
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...