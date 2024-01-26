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Ракурс
Границу с Украиной россия решила укрепить пограничниками ФСБ

Границу с Украиной россия решила укрепить пограничниками ФСБ

26 янв 2024, 19:15
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Межу з Україною москва вирішила укріпити прикордонниками ФСБ рф.


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Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, — інформує ГУР МО України.

Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчира, йдеться про формування списків для відправлення на російсько-український кордон «на постоянку».

Источник: Ракурс


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