Границу с Украиной россия решила укрепить пограничниками ФСБ

https://racurs.ua/n191759-granicu-s-ukrainoy-rossiya-reshila-ukrepit-pogranichnikami-fsb.html

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Межу з Україною москва вирішила укріпити прикордонниками ФСБ рф.

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Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, — інформує ГУР МО України.

Про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчира, йдеться про формування списків для відправлення на російсько-український кордон «на постоянку».