Армия рф наращивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях

https://racurs.ua/n191760-armiya-rf-naraschivaet-intensivnost-nastupleniya-na-severskom-i-bahmutskom-napravleniyah.html

Ракурс

Ситуація на східному фронті залишається складною. Росіяни наростили інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках, написав увечері 26 січня командувач Сухопутних сил Олександр Сирський.

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На Сіверському напрямку ворог створює умови розвитку наступу в напрямку Сіверська. Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків росіяни намагаються марно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

Невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дрони-камікадзе.

На Бахмутському напрямку росіяни тиснуть оборону північніше та західніше Бахмута, щоб розвинути наступ на Часів Яр. Армія рф проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи «добровольчого корпусу». Також росіяни намага. ться без успіху відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

Сирський каже, що штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації.

Він 26 січня заслухав командирів бригад щодо ситуації на фронті.