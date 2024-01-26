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Росіяни нарощують інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямках
Росіяни нарощують інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямкахhttps://racurs.ua/ua/n191760-rosiyany-naroschuut-intensyvnist-nastupu-na-siverskomu-ta-bahmutskomu-napryamkah.htmlРакурс
Ситуація на східному фронті залишається складною. Росіяни наростили інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках, написав увечері 26 січня командувач Сухопутних сил Олександр Сирський.
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На Сіверському напрямку ворог створює умови розвитку наступу в напрямку Сіверська. Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків росіяни намагаються марно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.
Невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дрони-камікадзе.
На Бахмутському напрямку росіяни тиснуть оборону північніше та західніше Бахмута, щоб розвинути наступ на Часів Яр. Армія рф проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи «добровольчого корпусу». Також росіяни намага. ться без успіху відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.
Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.
Сирський каже, що штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації.
Він 26 січня заслухав командирів бригад щодо ситуації на фронті.
Наразі робимо ставку на виявлення важливих об'єктів окупантів засобами розвідки, завдання ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, — написав український командувач.