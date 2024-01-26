В россии объявили в розыск писателя Бориса Акунина

В россии объявило в розыск писателя Бориса Акунина

https://racurs.ua/n191761-v-rossii-obyavilo-v-rozysk-pisatelya-borisa-akunina.html

Ракурс

МВС росії оголосило в розшук письменника Бориса Акуніна, що перебуває в «переліку терористів та екстремістів».

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Недавно на Акуніна завели справу за статтями про виправдання тероризму та «фейки» щодо російської армії.

Ніч ставатиме дедалі чорнішою. Але далі — все-таки світанок, — так він сам прокоментував новину.

Акунін публічно засуджував російське вторгнення в Україну. Від 2014 року він із сім'єю живе за кордоном.

У грудні 2023 року стало відомо, що його книжки почали вилучати з російських магазинів. Вважається, що приводом до порушення кримінальної справи проти Бориса Акуніна послужили висловлювання письменника, які його обманом змусили зробити прокремлівські «пранкери» Вован і Лексус. У розмові з письменником «пранкери» представилися представниками української влади, а Акунін, говорячи про удари ЗСУ по російських територіях, сказав:

У мене кров’ю серце обливається, але я абсолютно розумію, що… А як інакше?.

12 січня Мін’юст оголосив Акуніна «іноагентом».