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Ракурс
Спикер Палаты представителей США заявил, что соглашение по границе обречено на провал

Спикер Палаты представителей США заявил, что соглашение по границе обречено на провал

26 янв 2024, 21:10
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про фінансування допомоги Україні та безпеку американського кордону не має шансів бути підтриманою.


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Текст листа 26 січня опублікувало кілька американських видань.

Джонсон у листі до колег пише, що «Сенат, як виглядає, не здатний досягти будь-якої угоди. Якщо плітки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроєкт буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі».

Джонсон повторив вимоги ухвалити імміграційний законопроект республіканців з Палати представників, відомий як HR 2, який передбачає різке посилення міграційної політики.

«Зливаючи Україну», — так написано на обкладинці британського журналу «The Week».

Видання звинувачує керівництво Республіканської партії, зокрема, спікера Конгресу Джонсона, в умисній затримці допомоги України та у підігруванні путіну.

Ймовірно, маються на увазі чутки, що голосування з питання міграційної кризи, до якого штучно приклеїли голосування по допомозі Україні, відтягують, оскільки хочуть його використати у передвиборчій кампанії Трампа.

Як пише «Голос Америки», Джонсон звинуватив президента Джо Байдена та міністра внутрішньої безпеки Майоркаса у «свідомому ігноруванні та активному підриванні імміграційних законів нашої країни».

Як пишуть американські видання, питання імміграції у США стало однією із головних тем передвиборчих перегонів Республіканській партії, зокрема, у кампанії експрезидента Дональда Трампа.

Як повідомляв Голос Америки, фокусуючись на темі імміграції, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі після перемоги на кокусах в Айові.

Ми правильно це бачимо. Імміграція — важливе питання, — заявляв Трамп після перемоги у Нью-Гемпширі. — В нашу країну нелегально прибувають мільйони та мільйони людей. Вони прибувають із в’язниць і психіатричних установ.

Минулого тижня в інтерв’ю каналу Fox News спікер Джонсон заявив, що «досить часто» обговорює питання цієї угоди — щодо безпеки південного кордону США та фінансування України та Ізраїлю — із колишнім президентом США Трампом.

Источник: Ракурс


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