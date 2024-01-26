МИД Германии разоблачил обширную сеть фейковых российских аккаунтов

https://racurs.ua/n191766-mid-germanii-razoblachil-obshirnuu-set-feykovyh-rossiyskih-akkauntov-rasshatyvali-situaciu.html

Ракурс

Величезну мережу фальшивих облікових записів на онлайн-платформі Х викрило Міністерство закордонних справ ФРН.

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Російська кампанія з дезінформації у колишньому твіттері мала на меті посилити невдоволення урядом у німецькому суспільстві та підірвати підтримку України. Про це повідомляє Spiegel.



За дорученням МЗС експерти проаналізували мережу коротких повідомлень X за допомогою спеціального програмного забезпечення. За період розслідування з 20 грудня по 20 січня виявили понад 50 тис. підробних облікових записів. Загалом на них опублікували більше як мільйон німецькомовних твітів.



Серед іншого у повідомленнях були звинувачення, що федеральний уряд підтримує Україну, нехтуючи інтересами німців.