МИД Германии разоблачил обширную сеть фейковых российских аккаунтов

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Російська кампанія з дезінформації у колишньому твіттері мала на меті посилити невдоволення урядом у німецькому суспільстві та підірвати підтримку України. Про
це повідомляє Spiegel.
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Величезну мережу фальшивих облікових записів на онлайн-платформі Х викрило Міністерство закордонних справ ФРН.
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Російська кампанія з дезінформації у колишньому твіттері мала на меті посилити невдоволення урядом у німецькому суспільстві та підірвати підтримку України. Про
це повідомляє Spiegel.
За дорученням МЗС експерти проаналізували мережу коротких повідомлень X за допомогою спеціального програмного забезпечення. За період розслідування з 20 грудня по 20 січня виявили понад 50 тис. підробних облікових записів. Загалом на них опублікували більше як мільйон німецькомовних твітів.
Серед іншого у повідомленнях були звинувачення, що федеральний уряд підтримує Україну, нехтуючи інтересами німців.
Дезінформація стала фактором глобальної загрози, — сказав Spiegel речник МЗС. — Це навмисно використовується тими, хто не поділяє наших цінностей, щоб дестабілізувати цілі суспільства — не лише в західних демократіях, але всюди.
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