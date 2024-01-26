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Ракурс
МЗС Німеччини викрило велику мережу фейкових російських акаунтів

МЗС Німеччини викрило велику мережу фейкових російських акаунтів — Розхитували ситуацію та підтримку України

26 січ 2024, 21:47
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Величезну мережу фальшивих облікових записів на онлайн-платформі Х викрило Міністерство закордонних справ ФРН.


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Російська кампанія з дезінформації у колишньому твіттері мала на меті посилити невдоволення урядом у німецькому суспільстві та підірвати підтримку України. Про це повідомляє Spiegel.

За дорученням МЗС експерти проаналізували мережу коротких повідомлень X за допомогою спеціального програмного забезпечення. За період розслідування з 20 грудня по 20 січня виявили понад 50 тис. підробних облікових записів. Загалом на них опублікували більше як мільйон німецькомовних твітів.

Серед іншого у повідомленнях були звинувачення, що федеральний уряд підтримує Україну, нехтуючи інтересами німців.

Дезінформація стала фактором глобальної загрози, — сказав Spiegel речник МЗС. — Це навмисно використовується тими, хто не поділяє наших цінностей, щоб дестабілізувати цілі суспільства — не лише в західних демократіях, але всюди.

Джерело: Ракурс


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