Трамп должен выплатить 83,3 млн долл. писательницы из-за клеветы

https://racurs.ua/n191769-tramp-doljen-vyplatit-83-3-mln-doll-pisatelnicy-iz-za-klevety.html

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Присяжні федерального суду Мангеттена винесли вирок, що колишній президент США Дональд Трамп має заплатити близько 83,3 мільйона доларів письменниці Е. Джин Керролл через публічні заяви, які він робив, використовуючи зневажливі слова щодо неї та заперечуючи її звинувачення в зґвалтуванні.

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Загальна сума компенсації є у понад вісім разів вищою за суму коштів, яку Керролл вимагала у своєму початковому позові. Письменниця очікувала компенсації у 10 мільйонів доларів за пошкоджену репутацію. Як повідомляє CNN, присяжні вирішили, що Трамп має виплатити Е. Джин Керролл 18,3 мільйона доларів компенсації та 65 мільйонів доларів штрафу.

У 2019 році Керолл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом у магазині в середині девʼяностих років. За її словами, у примірочній мільярдер силою поцілував її, стягнув білизну та зґвалтував.

У відповідь на публікацію Трамп заявив, що не знайомий із Керол і вона «не на його смак». Під час допиту адвокати журналістки показали політику фотографію 1987 року, де журналістка з тодішнім чоловіком спілкується з Трампом та його дружиною; республіканець, розглядаючи знімок, переплутав у ньому Керолл і свою першу дружину Іванну.

У травні 2023 року журі присяжних визнало його винним у сексуалізованому насильстві за іншим позовом Керолл і присудило штраф пʼять мільйонів доларів.

Після вердикту Трамп продовжив публічно називати слова Керол брехнею. У суді журналістка розповіла про постійні погрози, які їй надсилали прихильники республіканця. Присяжні на другому процесі (через можливий тиск публіки вони були відібрані та засідали анонімно) визнали його заяви зловмисними. У своєму рішенні вони присудили Керол не лише суму, витрачену на юристів, а й 65 мільйонів доларів додаткового штрафу.

Трамп називав процес «полюванням на відьом» та «політичним переслідуванням», а вердикт — «тотальним посміховиськом». Політик заявив, що оскаржить це рішення.