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Ракурс
Оккупанты ударили "Искандером" по гражданской инфраструктуре Славянска

Оккупанты ударили «Искандером» по гражданской инфраструктуре Славянска (ФОТО, ВИДЕО)

27 янв 2024, 09:30
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Зранку 27 січня російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.


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Окупанти ударили "Іскандером” по цивільній інфраструктурі Словʼянська

Як розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, російська ракета влучила у керамічний цех — він майже повністю зруйнований.

Окрім цього, постраждали довколишні багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Обійшлося без жертв.

Окупанти ударили "Іскандером” по цивільній інфраструктурі Словʼянська

Источник: Ракурс


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