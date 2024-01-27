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Окупанти ударили "Іскандером” по цивільній інфраструктурі Словʼянська
Окупанти ударили «Іскандером» по цивільній інфраструктурі Словʼянська (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191773-okupanty-udaryly-iskanderom-po-cyvilniy-infrastrukturi-slov-yanska-foto-video.htmlРакурс
Зранку 27 січня російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.
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Як розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, російська ракета влучила у керамічний цех — він майже повністю зруйнований.
Окрім цього, постраждали довколишні багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Обійшлося без жертв.