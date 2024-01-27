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Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину - Увидите, что делает россия
Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину — Увидите, что делает россияhttps://racurs.ua/n191778-shevchenko-priglasil-prezidenta-uefa-v-ukrainu-uvidite-chto-delaet-rossiya.htmlРакурс
Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Александра Чеферіна до України.
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Шевченко наступного дня після виборів президента УАФ дав коментар британському Sky Sports.
Я не бачу причин повертати росію у футбол. Нічого не змінюється, щодня гинуть люди, летять ракети. Я проти того, щоби російських спортсменів повертали у спорт. В Україні в країні знищили близько 350 стадіонів, кілька днів тому була масована атака на Київ. У нас є проблеми з молодими гравцями, бо багато хто через війну змушений залишити Україну. Важливо, щоб вони зберігали зв’язок з Україною, — сказав Андрій Шевченко.
Він запросив Чеферіна відвідати Україну, аби чиновник побачив на власні очі наслідки так званого «руского міра» та навіть і не думав про повернення росії до міжнародних змагань.
Шевченко сподівається, що УЄФА не збирається повертати у великий футбол російські клуби та збірні країни-агресора.
Поки Шевченко запросив Чеферіна не офіційно.
Я хочу запросити в Україну всіх, хто приймає рішення в УЄФА — президента Чеферіна, виконавчий комітет, решту комітетів. До того, як приймати якісь рішення щодо повернення росії у футбол, нехай приїдуть і подивляться, що робить росія, — сказав Шевченко в коментарі Sky Sports.
Нагадаємо, що 25 січня, легенду українського футболу Андрія Шевченка, за підсумками звітно-виборчого Конгресу, було обрано президентом Української асоціації футболу (УАФ).
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