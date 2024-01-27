Шевченко запросив президента УЄФА до України

Андрій Шевченко запросив президента УЄФА Александра Чеферіна до України.

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Шевченко наступного дня після виборів президента УАФ дав коментар британському Sky Sports.

Я не бачу причин повертати росію у футбол. Нічого не змінюється, щодня гинуть люди, летять ракети. Я проти того, щоби російських спортсменів повертали у спорт. В Україні в країні знищили близько 350 стадіонів, кілька днів тому була масована атака на Київ. У нас є проблеми з молодими гравцями, бо багато хто через війну змушений залишити Україну. Важливо, щоб вони зберігали зв’язок з Україною, — сказав Андрій Шевченко.

Він запросив Чеферіна відвідати Україну, аби чиновник побачив на власні очі наслідки так званого «руского міра» та навіть і не думав про повернення росії до міжнародних змагань.

Шевченко сподівається, що УЄФА не збирається повертати у великий футбол російські клуби та збірні країни-агресора.