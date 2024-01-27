Российская ДРГ расстреляла в доме брата и сестру в Сумской области

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Російська ДРГ розстріляла брата з сестрою на Сумщині. Трагедія сталася у Хотинській громаді.

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В ОВА повідомили, що їхній будинок знаходиться у 5-кілометровій зоні від кордону з московитами, у селі Андріївка.

Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя, — зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

11 січня на Чернігівщину зайшла російська ДРГ і розстріляла цивільного чоловіка.

Російські диверсанти розстріляли авто з цивільним чоловіком між селами Грем’ячка та Леонівка, звідки до кордону з рф — близько півкілометра. Убитий росіянами чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався в село Костобобрів.

Він був 1961 року народження, працював водієм шкільного автобуса.