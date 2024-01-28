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Рашисты 28 января атаковали ракетой Днепропетровщину, фото: «Укринформ»

Российскую ракету сбили в Днепровском районе Днепропетровщины

28 янв 2024, 13:59
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Захисники України з Повітряного командування «Схід» знищили ворожу крилату ракету у Дніпровському районі Дніпропетровської області.


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Про це сьогодні, 28 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Фейсбук-сторінці ПК «Схід» повідомляється, що знищена ракета — це керована авіаракета X-59.

Источник: Ракурс


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