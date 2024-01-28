Російську ракету збили у Дніпровському районі Дніпропетровщини

Рашисти 28 січня атакували ракетою Дніпропетровщину, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n191814-rosiysku-raketu-zbyly-u-dniprovskomu-rayoni-dnipropetrovschyny.html

Ракурс

Захисники України з Повітряного командування «Схід» знищили ворожу крилату ракету у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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Про це сьогодні, 28 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Фейсбук-сторінці ПК «Схід» повідомляється, що знищена ракета — це керована авіаракета X-59.