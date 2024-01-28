Піротехніки ДСНС за час повномасштабного вторгнення знешкодили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

Кількість знешкоджених за час війни вибухонебезпечних предметів назвали у ДСНС

https://racurs.ua/ua/n191813-kilkist-zneshkodjenyh-za-chas-viyny-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-nazvaly-u-dsns.html

28 січ 2024, 13:32 999

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