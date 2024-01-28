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Піротехніки ДСНС за час повномасштабного вторгнення знешкодили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

Кількість знешкоджених за час війни вибухонебезпечних предметів назвали у ДСНС

28 січ 2024, 13:32
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Піротехнічні підрозділи ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення в Україну знешкодили понад 467 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 3 тис. 153 авіаційні бомби.


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Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба ДСНС,

Обстежено територію площею понад 114 тис. га, — зазначають у відомстві.

Піротехніки ДСНС за час повномасштабного вторгнення знешкодили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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