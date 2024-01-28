Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Піротехніки ДСНС за час повномасштабного вторгнення знешкодили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС
Кількість знешкоджених за час війни вибухонебезпечних предметів назвали у ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n191813-kilkist-zneshkodjenyh-za-chas-viyny-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-nazvaly-u-dsns.htmlРакурс
Піротехнічні підрозділи ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення в Україну знешкодили понад 467 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 3 тис. 153 авіаційні бомби.
.
Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба ДСНС,
Обстежено територію площею понад 114 тис. га, — зазначають у відомстві.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...