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Пиротехники ГСЧС за время полномасштабного вторжения обезвредили сотни тысяч взрывоопасных предметов, фото: ГСЧС

Количество обезвреженных за время войны взрывоопасных предметов назвали в ГСЧС

28 янв 2024, 13:32
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Піротехнічні підрозділи ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення в Україну знешкодили понад 467 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 3 тис. 153 авіаційні бомби.


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Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба ДСНС,

Обстежено територію площею понад 114 тис. га, — зазначають у відомстві.

Піротехніки ДСНС за час повномасштабного вторгнення знешкодили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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