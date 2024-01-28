Пиротехники ГСЧС за время полномасштабного вторжения обезвредили сотни тысяч взрывоопасных предметов, фото: ГСЧС

Количество обезвреженных за время войны взрывоопасных предметов назвали в ГСЧС

https://racurs.ua/n191813-kolichestvo-obezvrejennyh-za-vremya-voyny-vzryvoopasnyh-predmetov-nazvali-v-gschs.html

28 янв 2024, 13:32 999

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