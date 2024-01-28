Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Пиротехники ГСЧС за время полномасштабного вторжения обезвредили сотни тысяч взрывоопасных предметов, фото: ГСЧС
Количество обезвреженных за время войны взрывоопасных предметов назвали в ГСЧСhttps://racurs.ua/n191813-kolichestvo-obezvrejennyh-za-vremya-voyny-vzryvoopasnyh-predmetov-nazvali-v-gschs.htmlРакурс
Піротехнічні підрозділи ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення в Україну знешкодили понад 467 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 3 тис. 153 авіаційні бомби.
.
Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба ДСНС,
Обстежено територію площею понад 114 тис. га, — зазначають у відомстві.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...