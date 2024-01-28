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ВСУ сбросом с дрона уничтожили замаскированную машину рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191816-vsu-sbrosom-s-drona-unichtojili-zamaskirovannuu-mashinu-rashistov-video.htmlРакурс
Українські військові виявили та знищили скиданням вибухівки з дрона замаскований у лісонасадженнях осередок російських загарбників, зокрема їхній автомобіль.
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Відповідне відео сьогодні, 28 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Но відео показана робота дронів групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA, котрі здійснюють кілька скидань на автівку рашистів, накриту маскувальною сіткою, після чого спалахує пожежа, яку загарбники марно намагаються загасити.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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