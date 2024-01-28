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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

ВСУ сбросом с дрона уничтожили замаскированную машину рашистов (ВИДЕО)

28 янв 2024, 14:54
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Українські військові виявили та знищили скиданням вибухівки з дрона замаскований у лісонасадженнях осередок російських загарбників, зокрема їхній автомобіль.


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Відповідне відео сьогодні, 28 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Но відео показана робота дронів групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA, котрі здійснюють кілька скидань на автівку рашистів, накриту маскувальною сіткою, після чого спалахує пожежа, яку загарбники марно намагаються загасити.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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