Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191816-zsu-skydannyam-z-drona-znyschyly-zamaskovanu-avtivku-rashystiv-video.html

Ракурс

Українські військові виявили та знищили скиданням вибухівки з дрона замаскований у лісонасадженнях осередок російських загарбників, зокрема їхній автомобіль.

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Відповідне відео сьогодні, 28 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Но відео показана робота дронів групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA, котрі здійснюють кілька скидань на автівку рашистів, накриту маскувальною сіткою, після чого спалахує пожежа, яку загарбники марно намагаються загасити.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.