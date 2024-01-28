Рашисти створили систему нав’язування іноземним студентам контрактів із зс рф

Російські загарбники активно вербують іноземних студентів, фото: РЕН ТВ

https://racurs.ua/ua/n191815-rashysty-stvoryly-systemu-nav-yazuvannya-inozemnym-studentam-kontraktiv-iz-zs-rf.html

Ракурс

Українські військові останнім часом часто беруть у полон іноземців, завербованих рашистами до лав окупаційного війська.

.

У ході бесід з такими військовополоненими було виявлено низку факторів, що вказують на організовану схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі зс рф. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що російська система пропаганди та навіювання працює таким чином:

навколо московських ВНЗ (Російський університет дружби народів) у яких навчаються іноземці, розміщено чимало реклами щодо «перспектив» військової служби;

куратори груп та російські студенти, що мають допомагати таким іноземцям в акліматизації та успішному засвоєнні програми, методом навіювання розповідають про фінансове забезпечення у зс рф;

виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів (оплат навчання, лікування тощо) вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб, що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю;

опісля іноземних студентів шантажують загрозою депортації;

також спецслужби через соціальні мережі (YouTube, Tik-Tok) проводять таргетовану рекламу на таких осіб, щодо можливості укласти контракт з мо рф. Основний аргумент фінансовий — можливість заробити кошти для подальшого навчання та проживання в рф.

Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки «Авангард».

Цей об'єкт був заснований урядами москви і московської області за підтримки міноборони рф. Формально він перебуває у віданні департаменту освіти і науки міста москви — міністерства освіти московської області. Ідею його створення підтримав особисто російський диктатор владімір путін, задля популяризації серед молоді військової та державної служби.

Даний центр є складовою парку «Патріот» — масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку зс рф. На території центру «Авангард» регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14−17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що у цьому закладі одночасно проходять підготовку в середньому близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани та шриланкійці.

Через те, що більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою, їх привчають до жестових команд та ключових слів за їхньої подальшої посади в окупаційному війську, — зазначають у ЦНС.

На поле бою іноземців виводять російські офіцери та сержанти. Після віддання наказу та визначення варіантів дій офіцери залишають їх там, а самі повертаються на тилові позиції.

До іноземців у в російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами, сформованими з ув’язнени", — наголошують у ЦНС.

ЦНС закликає поширювати відповідне застереження щодо потенційних загроз для іноземців, котрі досі навчаються або мають намір здобувати вищу освіту у рф.