ВСУ заняли 4 место в рейтинге мощнейших армий Европы. Фото:

https://racurs.ua/n191820-vsu-odna-iz-samyh-moschnyh-armiy-evropy-reyting-ot-global-firepower.html

Ракурс

Збройні сили України опинилися на четвертому місці серед усіх армій Європи.

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Першу сходинку посіла армія Великої Британії. На другому місці найпотужніших армій опинилися Збройні сили Італії. Топ-3 замикає армії Франції. Четверту позицію зайняли ЗСУ. Про це свідчать дані ресурсу Global Firepower, який традиційно щороку складає рейтинг сукупної військової потужності кожної з країн світу.

ЗСУ у рейтингу обійшли навіть німецький Бундесвер, який опинився на п’ятій позиції. Шості у рейтингу Збройні сили Іспанії, а сьому сходинку займає Військо Польське. Армії Швеції, Греції та Португалії опинилися на восьмому, дев’ятьом на десятому місцях відповідно. Останнє, 37-му місце, посіла армія Молдови.

Перша п’ятірка потужних армій Європи за версією Global Fire Power виглядає так:

Велика Британія — 0,1443;

Італія — 0,1863;

Франція — 0,1878;

Україна — 0,2598;

Німеччина — 0,2847.

Нагадаємо, восени рейтинг Центру Разумкова свідчив, що серед державних та суспільних інститутів українці найбільше довіряють Збройним силам України. — 93%. На другому місці добровольчі загони — 85%, далій йдуть волонтерські організації — 84% та Державна служба з надзвичайних ситуацій — 83%.