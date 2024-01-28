Американцы восстановили более 1 тыс. 900 ракет к Stinger. Фото: US Army

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У США відновили понад 1 тис. 900 ракет до переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, які раніше вважались непридатними до використання.

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Ці відновлені ракети вже повернули до армійських складів. Боєприпаси у випадку потреби можуть використовувати, як для навчальних стрільб, так і для бойових дій. Загалом ця програма відновлення допомогла Вашингтону зекономити майже 50 тис. дол. за кожну ракету. Зараз один боєприпас для «Стінгера» коштує майже 120−150 тис. дол. Про це армія США повідомила у Facebook.

Зазначається, що програма з відновлення ракет ПЗРК Stinger стартувала у 2017 році на заводі з виробництва боєприпасів у місті МакАлестер. А наростила потужності вже після того, як росія вторглася в Україну.

У 2022 році були виділені гроші на відновлення близько 2 тис. 700 ракет. Американська армія зможе отримати близько 70% відновлених ракет з загально наявної кількості, які раніше вважались непридатними до використання.

Нагадаємо, у січні німецький збройний концерн Rheinmetall відремонтував для України два з 14 танків Leopard 2, які були придбані для ЗСУ Нідерландами та Данією. Бронемашини пройшли капітальний ремонт.