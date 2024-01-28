Ракурсhttps://racurs.ua/
Пограничники FPV-дронам уничтожили технику россиян. Фото:
Пограничники показали уничтожение автомобилей оккупантов FPV-дронами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191818-pogranichniki-pokazali-unichtojenie-avtomobiley-okkupantov-fpv-dronami-video.htmlРакурс
Українські оператори FPV-дронів продовжують ювелірно знищувати загарбників з росії.
.
На одній із ділянок бойових дій українські прикордонники за допомогою дронів-камікадзе знищили позашляховики російської армії. Професійно відпрацювали бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон». Про це Державна прикордонна служба України 28 січня повідомила у Telegram.
На кадрах, які оприлюднила ДПСУ, можна побачити, як прикордонники за допомогою дронів-камікадзе атакували джипи, які використовував ворог. Дві машини було повністю знищено.
Місце та час знищення техніки окупантів не вказується.
Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ показали, як бійці групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA виявили та знищили скиданням вибухівки з дрона замаскований у лісонасадженнях осередок російських загарбників, зокрема їхній автомобіль.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...