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Ракурс
Прикордонники FPV-дронами знищили техніку росіян. Фото:

Прикордонники показали знищення автівок окупантів FPV-дронами (ВІДЕО)

28 січ 2024, 15:49
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Українські оператори FPV-дронів продовжують ювелірно знищувати загарбників з росії.


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На одній із ділянок бойових дій українські прикордонники за допомогою дронів-камікадзе знищили позашляховики російської армії. Професійно відпрацювали бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон». Про це Державна прикордонна служба України 28 січня повідомила у Telegram.

На кадрах, які оприлюднила ДПСУ, можна побачити, як прикордонники за допомогою дронів-камікадзе атакували джипи, які використовував ворог. Дві машини було повністю знищено.

Місце та час знищення техніки окупантів не вказується.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ показали, як бійці групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA виявили та знищили скиданням вибухівки з дрона замаскований у лісонасадженнях осередок російських загарбників, зокрема їхній автомобіль.

Джерело: Ракурс


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