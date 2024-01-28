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Ракурс
Неизвестные устроили стрельбу в католической церкви в Стамбуле. Фото: Reuters

Стрельбу в католической церкви в Стамбуле устроили неизвестные, есть жертва

28 янв 2024, 15:20
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Невідомі влаштували стрілянину в церкві у Стамбулі.


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Збройний інцидент трапився 28 січня у католицькому храмі у районі Сариєр. Під час служби до церкви увірвалися двоє озброєних чоловіків у масках та відкрили вогонь. Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна особа. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає CNN Turk.

Сьогодні близько 11.40 під час служби в церкві Святої Марії в районі Бююкдере в Сариєрі двоє людей в масках напали зі зброєю на одного з присутніх на ритуалі, який, на жаль, загинув, — зазначив він.

З місця події зловмисники накивали п’ятами. Турецька поліція розпочала розслідування і розшукує нападників. Мотив нападу поки незрозумілий.

Президент Туреччини та Папа Римський вже висловили співчуття через напад.

Нагадаємо, 3 січня в Ірані поряд з цвинтарем у місті Керман, де похований генерал Касем Сулеймані, з різницею в кілька хвилин сталося два вибухи. Щонайменше 43 особи загинули, а 170 отримали поранення.

Джерело: CNN Turk

Источник: Ракурс


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