В іранському місті Керман стався великий теракт - кількість жертв зросла до 73

https://racurs.ua/ua/n190990-v-irani-pidirvaly-cvyntar-u-richnycu-likvidaciyi-generala-specpryznachenciv-zagynulo-ponad-70-ludey.html

Ракурс

В Ірані поряд з цвинтарем у місті Керман, де похований генерал Касем Сулеймані, з різницею в кілька хвилин сталося два вибухи.

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Іранські ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що не менше 73 людей загинули, ще 170 отримали поранення. Влада Ірану вже назвала те, що сталося терактом.

За попередньою інформацією, два вибухові пристрої були закладені в сумках, які залишили поряд із входом на цвинтар. Очевидно, їх активували дистанційно.

Вибухи пролунали у четверту річницю смерті генерала Касема Сулеймані. Американські військові вбили колишнього командувача іноземних підрозділів Корпусу вартових ісламської революції ударом безпілотника в Іраку 3 січня 2020 року.

Багато людей в Ірані шанують Сулеймані як мученика і збираються на його могилі на річницю смерті. Сьогодні там також відбувалися жалобні заходи.

Касем Сулеймані керував підрозділами Аль-Кудс і проводив операції за межами Ірану. Водночас він надавав військову допомогу угрупованням ХАМАС та «Хезболла», а також президенту Сирії Башару Асаду.