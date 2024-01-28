Индия планирует отказаться от закупки российского оружия. Фото:

https://racurs.ua/n191821-indiya-planiruet-otkazatsya-ot-zakupki-rossiyskogo-orujiya-reuters.html

Ракурс

Індія хоче відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від країни-агресора.

.

Найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід.

Упродовж останніх 20 років рф постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд дол. Однак війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази. У Москві публічно закликають Нью-Делі до співпраці, однак індійська влада хоче посилити внутрішнє виробництво. Крім того, у 2023 році Індія та США підписали оборонну угоду, зокрема, щодо спільного виробництва двигунів для винищувачів. Про це повідомило агентство Reuters.

У матеріалі йдеться, що Індії доведеться «йти по тонкій лінії» у відносинах з рф, оскільки припинення співпраці підштовхне країну-агресора до ще ближчої співпраці з Китаєм. Також індійська влада не впевнена, що росія зможе й далі постачати запчастини до військової техніки на тлі того, що війна в Україні затягується.

Раніше повідомлялося, що на тлі глобального зниження попиту на нафту та з урахуванням диверсифікації постачання Індія чекає, що росія надасть більші знижки на свої енергоносії, ніж зараз. Експерти кажуть, що зараз знижки становлять 4−6 дол. за барель, а очікуються на 10−12 дол.

Джерело: Reuters