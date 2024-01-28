Немецкий концерн передаст Украине дроны Trinity разных конфигураций. Фото:

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Ракурс

Дрони Trinity подарує Україні німецька компанія Quantum-Systems.

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Німецький виробник безпілотників планує Україні 100 БПЛА у різних конфігураціях. Передача безпілотників відбудеться в рамках підписаного у вересні 2023 року контракту, між генеральним директором Quantum-Systems Флоріаном Зайбелем та міським головою Києва Віталієм Кличком. Про це повідомило видання Deaidua.

Зазначається, що в листопаді минулого року представники компанії повідомили що вони розпочнуть тренування українських операторів дронів у січні 2024 року. Українські військові мають опанувати базові навички у розгортанні та управлінні безпілотниками сімейства Trinity.

Наразі відомо, що українцям, зокрема, передадуть картографічний безпілотник Trinity Pro, який має можливість вертикального зльоту та посадки. Цей БПЛА може знаходитися у повітрі 90 хвилин. Його дальність польоту 5−7,5 км, а максимальна злітна вага — 5,75 кг.

Залишається невідомим, чи будуть безпілотники виробництва Quantum-Systems використовуватись на передовій, або ж для інших бойових завдань. Отримуватиме ці дрони Київська міська рада.

Нагадаємо, 17 січня Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Збройним силам України передали боєприпаси для танків Leopard 1A5, 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun, вісім бронетранспортерів, 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros та п’ять автомобілів для прикордонників.

Джерело: Deaidua