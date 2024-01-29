Владимир Зеленский считает неправильным применение силы к военнообязанным работникам ТЦК. Фото:

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Незаконні дії з боку працівників ТЦК у відношенні до військовозобов’язаних розкритикував президент Володимир Зеленський.

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Глава держави назвав «неправильними» випадки, коли співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки застосовували фізичну силу до громадян призовного віку. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, передає прес-служба Офісу президента.

Журналістка попросила Зеленського прокоментувати відео з інтернету, на яких видно затримання чоловіків військовими прямо на вулиці. Вона поцікавилася, чого варта особиста свобода в Україні у стані війни.

Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити, — відповів Зеленський.

За словами президента, він попросив військових і депутатів у новому законопроекті про мобілізацію в Україні зробити так, «щоб не було шансів ходити по вулицях».

Також Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутись додому.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи.