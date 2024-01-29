США пообещали ответить на гибель своих военных в результате ночного удара беспилотника в Иордании

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США «дадуть відповідь» після того, як троє американських військовослужбовців загинуло, а десятки зазнали поранень внаслідок нічного удару безпілотника на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

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Про це 28 січня заявив президент США Джо Байден:

Вчора на Близькому Сході у нас був важкий день. Ми втратили трьох хоробрих людей під час нападу на одну з наших баз… І ми дамо відповідь.

Байден звинуватив в цих жертвах підтримувані Іраном збройні формування, які місяцями завдавали ударів по американських об'єктах на Близькому Сході, після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Центральне командування США повідомило, що щонайменше 34 військовослужбовці отримали поранення від ударного безпілотника, вісьмох евакуювали з Йорданії для подальшого лікування. Їхній стан стабільний.

Цей напад став першим випадком загибелі американських військовослужбовців у регіоні з початку війни в Секторі Гази. Імена загиблих і поранених поки не розголошуються.

Після цієї атаки американський сенатор Ліндсі Грем закликав адміністрацію президента Джо Байдена завдати удару по території Ірану.

За даними Центрального командування США, станом на кінець січня було скоєно вже понад 158 атак на сили США і коаліції в Іраку і Сирії з початку війни в Ізраїлі. Офіційні особи називають напади безрезультатними, оскільки вони часто не призводили до серйозних травм або пошкодження інфраструктури.