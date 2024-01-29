Журналисты узнали о 20-летнем сотрудничестве депутата Европарламента от Латвии с ФСБ

https://racurs.ua/n191848-deputat-evroparlamenta-ot-latvii-20-let-sotrudnichala-s-fsb.html

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Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок як мінімум із 2004 року взаємодіяла зі співробітниками ФСБ та допомагала їм потрапити на територію ЄС.

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Про це у своєму розслідуванні розповіли The Insider, Delfi та Re: Baltica.

Про те, що Жданок співпрацювала з ФСБ, розслідувачі дізналися з витоку листування з електронної пошти депутатки. Виходячи з тексту листів, 2005 року Жданок, яка на той момент вже була депутатом Європарламенту, спілкувалася зі співробітником петербурзького управління ФСБ Дмитром Гладеєм і регулярно зустрічалася з ним у Європі та росії.

Як приклад журналісти наводять листа євродепутатки від 8 вересня 2007 року, який вона, як стверджується, написала Гладею через тиждень після особистої зустрічі в Москві. У ньому жінка перепрошує, що не змогла надіслати йому «обіцяну інформацію» зі Страсбурга, а потім розповідає про проведену роботу.

Зокрема, вона повідомляє співробітнику ФСБ про «організацію слухань у Європарламенті», які були присвячені протестам у Таллінні через перенесення пам’ятника радянському солдатові.

Крім того, в одному зі своїх листів Жданок розповіла Гладею про запуск радіопередач «Година російської школи», завдання яких входило «інформувати батьків про можливі проблеми, які можуть виникнути у дітей з російських сімей у разі їх направлення до латиської школи або дитячого садка».

Депутатка також відзвітувала перед співробітником російської спецслужби про публікації в ЗМІ, що вийшли за підсумками заходів, і плани провести в Європейському парламенті виставку «Росіяни Латвії».

У квітні 2010 року Жданок відправила Гладею проект плану просування святкування в Латвії Дня Перемоги. У цьому ж листі депутат попросила співробітника спецслужби про виділення їй коштів на придбання георгіївських стрічок та створення документального фільму про цей захід.

У 2013 році ще одним адресатом Жданок стала людина на ім’я Сергій Красін — за даними розслідувачів, це псевдонім, а справжнє його ім’я Сергій Бельтюков, чинний офіцер ФСБ із Санкт-Петербурга.

2014 року депутатка, як з’ясували розслідувачі, допомогла ще одному співробітнику ФСБ Артему Кураєву отримати шенгенську візу для відвідування Європарламенту. Для цього Жданок подала заяву до посольства Бельгії у Москві.

Сама Жданок повідомила розслідувачам, що познайомилася із Дмитром Гладеєм «на початку 1970-х років на турбазі на Північному Кавказі, де вони вчилися кататися на лижах». За її словами, вона не була в курсі, що спілкувалася зі співробітниками ФСБ. Справжність листів вона не заперечувала, але не стала коментувати їх зміст.