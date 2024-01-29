Украина назначит послом в Венгрии "профессора из окопов"

https://racurs.ua/n191861-ukraina-naznachit-poslom-v-vengrii-professora-iz-okopov.html

Ракурс

Посла України в Угорщині призначать вже незабаром.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Йдеться про Федора Шандора.

Він пройшов, наскільки мені відомо, перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження, — прокоментував для «Радіо Свобода» міністр.

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року. У березні 2023 року угорські журналісти повідомляли, що Україна розглядає на цю посаду Федора Шандора.

Він — українець угорського походження з Закарпаття, більш відомий як «професор з окопів», добровольцем пішов на війну в лютому 2022 року. 8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.

Шандор — професор Ужгородського національного університету.

Як Кулеба оцінив переговори в Ужгороді

Українською та угорською сторонами рухає обопільний інтерес розвивати добросусідські відносини і ми виходимо з того, що немає жодних питань, які не могли б бути вирішені у двосторонньому діалозі.

Про це заявив у понеділок, 29 січня, міністр закордонних справ під час підходу до преси за підсумками робочої зустрічі в Ужгороді за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Кулеба зазначив, що ключовою темою на переговорах було членство України в ЄС та євроатлантична інтеграція. У цьому контексті міністр відзначив позитивну співпрацю України та Угорщини щодо відкриття переговорів про членство України в грудні 2023 року.

Ми позитивно оцінюємо рішення Угорщини піти на компроміс в грудні 2023 року. Водночас попереду також низка інших важливих рішень, які ми сьогодні проговорили. Виходимо з того що Україна, яка є членом ЄС, — найбільше відповідає стратегічним інтересам Угорщини, — цитує міністра прес-служба МЗС.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори з главою МЗС Угорщини заклали конструктивні підвалини для майбутньої зустрічі глав двох держав.

Він також відзначив символічний крок Сійярто, який розпочав свій робочий візит із відвідин кладовища та вшанування памʼяті українських героїв, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

У ході переговорів сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва. Дмитро Кулеба відзначив про важливість для обох країн розвитку секторального співробітництва, зокрема що стосується проєктів у сфері логістики, транспортної інфраструктури, енергетики, фінансів. «Ми домовились, що відповідні відомства проведуть фахові консультації та представлять дорожні карти, які окреслять, як нам далі рухатись, — зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що значну увагу на переговорах було зосереджено на питанні забезпечення прав нацменшин. Сторони погодилися щодо добросовісного розв’язання наявних питань з обох сторін.

Ми отримали від угорської сторони вичерпний перелік запитань у контексті питання захисту нацменшин. Домовилися, що зберемо спеціальну комісію, яка через 10 днів представить урядам обох країн конкретне розуміння того, як і що потребує вирішення, або вже на той момент буде вирішено, — заявив міністр.

Він подякував угорському колезі за гуманітарну допомогу, яка надається Україні та українським громадянам з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться зокрема про прихисток українських громадян, дітей, а також лікування українських військовослужбовців.