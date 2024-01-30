Оккупанты завезли в Мелитополь более 100 тыс. россиян. Фото: «Слово и дело»

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Ракурс

Населення Мелітополя у Запорізькій області збільшилося за час російської окупації.

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Половина українських мешканців виїхала з міста з того моменту, як місто стала контролювати загарбницька армія росії. Однак на місце цих людей ворог завіз близько 100 тис. громадян країни-агресора. Прибули не лише військові, але й гастролери, гастрабайтери та інші чужинці. Про це 20 січня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

Населення тимчасово окупованого Мелітополя стало більшим, ніж було до повномасштабного вторгнення й окупації… Окупанти викорінюють українців, тисячами завозять гастролерів з росії та змінюють генофонд нації на ТОТ, — зазначив мер.

За словами Федорова, до 24 лютого 2022 року в Мелітополі проживало 150 тис. осіб. Але за шість місяців після окупації на підконтрольну Україні територію та за кордон виїхало понад половина корінних мешканців.

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що російські загарбники на окупованих розпочали підготовку до незаконних «президентських виборів», на яких громадяни країни-агресора вкотре «переобиратимуть» диктатора володимира путіна. Зокрема, в Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців й розселили у «віджатих» приміщеннях.