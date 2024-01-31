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Ночью россияне атаковали 20 "шахедами" и тремя "Искандерами"
Ночью россияне атаковали 20 «шахедами» и тремя «Искандерами»https://racurs.ua/n191895-nochu-rossiyane-atakovali-20-shahedami-i-tremya-iskanderami.htmlРакурс
Повітряні сили знищили 14 ударних БПЛА за ніч
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Цієї ночі противник атакував 20-ма «шахедами» та 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М».
14 дронів-камікадзе збили у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Внаслідок нічного обстрілу у Харкові постраждали два багатоповерхові будинки, один приватний та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов сказав, що троє людей зазнали легких поранень.
85-річного чоловіка поранило уламками. Йому на місці допомогли поліцейські. У 44-річного чоловіка — контузія. Також по допомогу медиків звернувся чоловік 1965 року народження, у нього гостра реакція на стрес.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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