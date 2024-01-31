Уночі росіяни атакували 20-ма «шахедами» та трьома «Іскандерами»

Повітряні сили знищили 14 ударних БПЛА за ніч

.

Цієї ночі противник атакував 20-ма «шахедами» та 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М».

14 дронів-камікадзе збили у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Внаслідок нічного обстрілу у Харкові постраждали два багатоповерхові будинки, один приватний та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов сказав, що троє людей зазнали легких поранень.

85-річного чоловіка поранило уламками. Йому на місці допомогли поліцейські. У 44-річного чоловіка — контузія. Також по допомогу медиків звернувся чоловік 1965 року народження, у нього гостра реакція на стрес.