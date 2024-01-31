Ракурсhttps://racurs.ua/
Уночі росіяни атакували 20-ма "шахедами" та трьома "Іскандерами"
Уночі росіяни атакували 20-ма «шахедами» та трьома «Іскандерами»https://racurs.ua/ua/n191895-unochi-rosiyany-atakuvaly-20-ma-shahedamy-ta-troma-iskanderamy.htmlРакурс
Повітряні сили знищили 14 ударних БПЛА за ніч
.
Цієї ночі противник атакував 20-ма «шахедами» та 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М».
14 дронів-камікадзе збили у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Внаслідок нічного обстрілу у Харкові постраждали два багатоповерхові будинки, один приватний та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов сказав, що троє людей зазнали легких поранень.
85-річного чоловіка поранило уламками. Йому на місці допомогли поліцейські. У 44-річного чоловіка — контузія. Також по допомогу медиків звернувся чоловік 1965 року народження, у нього гостра реакція на стрес.