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Ракурс
Уночі росіяни атакували 20-ма "шахедами" та трьома "Іскандерами"

Уночі росіяни атакували 20-ма «шахедами» та трьома «Іскандерами»

31 січ 2024, 08:23
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Повітряні сили знищили 14 ударних БПЛА за ніч


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Цієї ночі противник атакував 20-ма «шахедами» та 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М».

14 дронів-камікадзе збили у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Внаслідок нічного обстрілу у Харкові постраждали два багатоповерхові будинки, один приватний та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міський голова Ігор Терехов сказав, що троє людей зазнали легких поранень.

85-річного чоловіка поранило уламками. Йому на місці допомогли поліцейські. У 44-річного чоловіка — контузія. Також по допомогу медиків звернувся чоловік 1965 року народження, у нього гостра реакція на стрес.

Джерело: Ракурс


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