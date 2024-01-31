Повестки в электронном кабинете, изменение призывного возраста и ограничения за неявку в ТЦК - что в новом законе о мобилизации

https://racurs.ua/n191896-povestki-v-elektronnom-kabinete-izmenenie-prizyvnogo-vozrasta-i-ogranichenie-za-neyavku-v-tck.html

Ракурс

Кабінет міністрів 31 січня передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

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Законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних, — зазначили у Міноборони.

«Ракурс» ознайомився з текстом документа і розповідає читачам, що пропонує уряд в оновленому законопроєкті щодо мобілізації:

Змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Оновлення даних можна зробити онлайн в особистому кабінеті або ЦНАПі.

Громадянам від 18 до 60 років необхідно обов’язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Це на період мобілізації стосується тих, хто перебуває на обліку (чи зняті з нього).

Повістки про виклик до ТЦК можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Е-повістку вважають наданою тоді, коли ТЦК має повідомлення про її отримання в е-кабінет.

Якщо військовозобов’язаний не з’явиться до ТЦК у визначений термін, то спочатку він отримає попередження, потім його можуть затримати і доставити до ТЦК.

Якщо громадянин не прийде до ТЦК і після цього, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив заходи: тимчасово обмежив у праві виїзду за межі України, обмежив керування транспортом, наклав арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках, або на електронні гроші на е-гаманцях. Вимога ТЦК може бути відкликана.

Засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації за бажанням.

Запровадження базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025-го.

Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.

Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (зокрема й закордонної дипломатичної установи України), то його за рішенням суду можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.

Законопроєкт № 10449 також корегує роботу дипвідомств.

За кордоном українці віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, зможуть скористатися послугами у дипломатичних установах тільки за наявності військово-облікових документів.

Винятком є оформлення посвідчення на повернення в Україну, оформлення спадщини або документів на дітей, якщо один з батьків іноземець. Також заяви до дипвідомства можуть подавати арештовані, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Якщо законопроєкт ухвалять, тоді до кінця 2024 року всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року (так написано в проєкті закону, хоча, ймовірно, малося на увазі 2022) встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби.

Це не стосується чоловіків, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після захворювання або поранення під час захисту України.

Законопроєкт також визначає поважні причини, які можуть виправдати неявку до ТЦК у терміни, визначені повісткою:

перешкода стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини.

Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК упродовж трьох днів з кінцевої дати, визначеної у повістці.