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Украина впервые переживает зиму на газе собственной добычи
Украина впервые переживает зиму на газе собственной добычиhttps://racurs.ua/n191911-ukraina-vpervye-perejivaet-zimu-na-gaze-sobstvennoy-dobychi.htmlРакурс
Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі виключно власного видобутку.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Нафтогаз і державне підприємство «Укргазвидобування» збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини доволі великого об'єму. Зараз в українських сховищах є близько 10 млрд кубічних метрів газу.
Раніше Шмигаль заявив, що тарифи на електроенергію, газ і тепло не зміняться до кінця опалювального сезону.
Тариф на електроенергію для населення й далі складатиме 2 грн 64 коп. за кВт-год. Тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр.
Енергосистема збалансована. Ми стали частиною ENTSO-E, збільшили можливості імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Це допомагає під час російських атак та пікових навантажень, — сказав Шмигаль 30 січня в ефірі телемарафону.
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