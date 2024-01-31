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Ракурс
Україна вперше переживає зиму на газі власного видобутку

Україна вперше переживає зиму на газі власного видобутку

31 січ 2024, 13:45
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Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі виключно власного видобутку.


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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Нафтогаз і державне підприємство «Укргазвидобування» збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини доволі великого об'єму. Зараз в українських сховищах є близько 10 млрд кубічних метрів газу.

Раніше Шмигаль заявив, що тарифи на електроенергію, газ і тепло не зміняться до кінця опалювального сезону.

Тариф на електроенергію для населення й далі складатиме 2 грн 64 коп. за кВт-год. Тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр.

Енергосистема збалансована. Ми стали частиною ENTSO-E, збільшили можливості імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Це допомагає під час російських атак та пікових навантажень.

Джерело: Ракурс


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