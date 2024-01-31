В новом пакете военной помощи Украине от Германии инженерная техника, БТР и ракеты IRIS-T

https://racurs.ua/n191913-v-novom-pakete-voennoy-pomoschi-ukraine-ot-germanii-injenernaya-tehnika-btr-i-rakety-iris-t.html

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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.

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Про це уряд ФРН оголосив на своєму сайті 31 січня.

У ньому — чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, три броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шасі, 24 бронетранспортери.

Окрім того, пакет містить ракету для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, систему протиморських мін, систему відеоспостереження Satcom, чотири автомобілі для прикордонної служби, 450 ланцюгів протиковзання та 194 тис. індивідуальних пайків харчування.

Перелік оприлюднено також на сайті федерального уряду.

Крім того, додатково готується до передачі в майбутньому шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами та 16 мінних тралів.

14 січня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

Він включав вісім бронетранспортерів (марку не назвали), 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 16 вантажівок Zetros, 5 автомобілів для прикордонної служби, кілька одиниць автотранспорту, боєприпаси до танків Leopard 1, 50 терміналів зв’язку SatCom, матеріали для розмінування, 500 світлодіодних ламп і майже 2 тис. бойових шоломів.

31 січня п’ять лідерів країн ЄС на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцем закликали до негайного посилення армії України.