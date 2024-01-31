Из плена спасли защитника Мариуполя, жену которого вернули раньше, но она погибла от российской ракеты в Днепре

https://racurs.ua/n191915-iz-plena-spasli-zaschitnika-mariupolya-jenu-kotorogo-vernuli-ranshe-no-ona-pogibla-ot-rossiyskoy.html

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Серед повернутих з російського полону 31 січня — молодший сержант ЗСУ, чия дружина раніше повернулися з полону та згодом загинула у Дніпрі 14 січня 2023 року.

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Як повідомили 31 січня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, Захар потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року.

Через півроку жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі.

Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка.

Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

Крім того, у штабі повідомили, що повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».

Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена «За мужність». Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний.