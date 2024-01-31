Обмен пленными. Фото: Координационный штаб

https://racurs.ua/n191920-voennyh-yakoby-perevozimyh-v-samolete-il-76-rossiya-ne-vernula-gur.html

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Українських військовополонених, які були у попередньому списку на обмін, що мав відбутися 24 січня, сьогодні росіяни не повернули.

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Під час обміну військовополоненими 31 січня не було тих, кого росія начебто перевозила на літаку Іл-76, що впав у Бєлгородській області рф. Сьогодні продовжився обмін, який планувався на 24 січня. Доля військовослужбовців зі списку наразі невідома. Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі «Громадському».

Основа списку залишилась попередня. Але, на жаль, за виключенням списку із 65 осіб, яких росія оголосила загиблими, — зазначив він.

Також у розвідці не стали коментувати кількість полонених росіян, яких сьогодні обміняли.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Окупанти звинуватили Україну в падіння судна, але відмовляються залучити міжнародних експертів до розслідування. У Москві заявили, що в авіакатастрофі загинули 65 українських військовополонених, проте підтвердити це досі не вдалося.

Організація Об'єднаних Націй також не змогла встановити чи перебували на борту літака Іл-76 полонені з України.

Джерело: «Громадське»