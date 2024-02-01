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Защитники Украины ликвидировали уже более 386 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
Тысячу рашистов ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191933-tysyachu-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 386 тис. 230 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 322 танки;
- 11 тис. 773 бойові броньовані машини;
- 9 тис. 228 одиниць артилерійських систем;
- 976 одиниць РСЗВ;
- 663 одиниці засобів ППО;
- 332 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 7 тис. 136 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 847 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 462 одиниці спеціальної техніки.
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