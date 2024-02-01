Защитники Украины ликвидировали уже более 386 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n191933-tysyachu-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 386 тис. 230 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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