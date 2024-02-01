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Защитники Украины ликвидировали уже более 386 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Тысячу рашистов ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)

1 фев 2024, 08:50
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 386 тис. 230 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 322 танки;
  • 11 тис. 773 бойові броньовані машини;
  • 9 тис. 228 одиниць артилерійських систем;
  • 976 одиниць РСЗВ;
  • 663 одиниці засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 7 тис. 136 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 847 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 462 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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