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Ракурс
MAVIC взял в плен россиянина

MAVIC взял в плен россиянина (ВИДЕО)

31 янв 2024, 15:26
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Дрон MAVIC взяв в полон російського солдата.


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Таке відео оприлюднило 31 січня оперативне командування «Захід».

Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів, — підписали відео військові.

На оприлюднених кадрах оператор українського MAVIC бере в полон російського солдата та виводить до наших позицій.

Цей росіянин — один з небагатьох окупантів, який виявився тямущим. Він заощадив боєприпас нашим воїнам, поповнив обмінний фонд і залишився живим.

Источник: Ракурс


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