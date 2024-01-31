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Ракурс
MAVIC взяв у полон росіянина

MAVIC взяв у полон росіянина (ВІДЕО)

31 січ 2024, 15:26
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Дрон MAVIC взяв в полон російського солдата.


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Таке відео оприлюднило 31 січня оперативне командування «Захід».

Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів, — підписали відео військові.

На оприлюднених кадрах оператор українського MAVIC бере в полон російського солдата та виводить до наших позицій.

Цей росіянин — один з небагатьох окупантів, який виявився тямущим. Він заощадив боєприпас нашим воїнам, поповнив обмінний фонд і залишився живим.

Джерело: Ракурс


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