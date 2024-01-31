MAVIC взяв у полон росіянина

https://racurs.ua/ua/n191916-mavic-vzyav-u-polon-rosiyanyna-video.html

Ракурс

Дрон MAVIC взяв в полон російського солдата.

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Таке відео оприлюднило 31 січня оперативне командування «Захід».

Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів, — підписали відео військові.

На оприлюднених кадрах оператор українського MAVIC бере в полон російського солдата та виводить до наших позицій.

Цей росіянин — один з небагатьох окупантів, який виявився тямущим. Він заощадив боєприпас нашим воїнам, поповнив обмінний фонд і залишився живим.